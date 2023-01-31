Власти Азербайджана призвали сограждан отказаться от посещения Ирана

Гражданам Азербайджана следует отказаться от посещения Ирана, а приезжающим стоит быть предельно осторожными, сообщили в пресс-службе МИД республики.
Рекомендации прозвучали от властей из-за нестабильной ситуации в исламском государстве✱. Волнения также вызвало вооруженное нападение на азербайджанское дипломатическое представительство, в результате которого погиб начальник службы охраны и еще двое человек получили ранение.
Согласно сообщению внешнеполитического ведомства Азербайджана, соотечественникам необходимо соблюдать правила охраны и безопасности.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация