Подразделения ЧВК «Вагнер» приступили к боям в районе села Сакко и Ванцетти к северу от Соледара. Тяжелые сражения там начались после того, как штурмовые отряды захватили крупный опорный пункт врага и форсировали реку Бахмутовка (Бахмутка), сообщает автор Telegram-канала «Позывной Брюс».
Параллельно с этим «музыканты» продолжают зачистку населенного пункта Парасковиевка. Они продвинулись на юго-востоке села и расширили зону контроля в районе трассы М-03.
Тем временем противостояние не останавливается в районном центре — городе Бахмут (Артемовск).
«Бойцы ЧВК «Вагнер» заняли очередные позиции ВСУ в восточных и южных кварталах города. В частности, на переулке Ватутина смогли вплотную подойти к пятиэтажкам, с которых противник контролировал большую часть частного сектора, затрудняя движение штурмовых групп», — сообщает военный корреспондент Александр Симонов.
Также «вагнеровцы» продолжают продвижение на юго-западе от стратегического населенного пункта. Вслед за зачисткой крупного опорного пункта украинской армии к северу от недавно освобожденной Клещеевки штурмовики расширяют зону контроля в направлении Ивановского (Красного). Тем самым они усиливают давление на трассу Часов Яр — Бахмут, которая используется врагом для снабжения.