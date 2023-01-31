Отряды ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои с ВСУ в районе села Сакко и Ванцетти

Также «вагнеровцы» продолжают продвижение на юго-западе от стратегического населенного пункта. Вслед за зачисткой крупного опорного пункта украинской армии к северу от недавно освобожденной Клещеевки штурмовики расширяют зону контроля в направлении Ивановского (Красного). Тем самым они усиливают давление на трассу Часов Яр — Бахмут, которая используется врагом для снабжения.