Трутнев наметил курс развития Дальнего Востока в 2023 году

Вице-премьер России, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев совершил рабочую поездку во Владивосток.
В ходе визита Трутнев подчеркнул, что в 2023 году перед регионом стоит задача решительного поворота на инновационные рельсы развития. Речь идет о разработке и реализации мастер-планов реновации городов, развитии высокотехнологичных производств и логистической инфраструктуры, сообщает dvlife.ru.
Актуальны вопросы локализации ряда видов современных производств, создания на острове Русский инновационного центра, продолжение активной модернизации БАМа и Транссиба. Новый импульс развития призвана придать система северного завоза по доставке в северные регионы товаров первой необходимости, лекарств, продуктов, строительных материалов по льготным ценам.