Трутнев наметил курс развития Дальнего Востока в 2023 году

В ходе визита Трутнев подчеркнул, что в 2023 году перед регионом стоит задача решительного поворота на инновационные рельсы развития. Речь идет о разработке и реализации мастер-планов реновации городов, развитии высокотехнологичных производств и логистической инфраструктуры, сообщает dvlife.ru.