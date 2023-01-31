Программу льготных перелетов с Дальнего Востока продлили до 2025 года

Правительство России объявило о продлении действия программы субсидированных перелетов с Дальнего Востока.
Действующая льготная программа авиаперелетов, по данным телеканала «Хабаровск», охватывающая сейчас 37 социально значимых маршрутов, продляется до 2025 года. Льготными билетами на авиарейсы, которые обслуживают самолеты Единой дальневосточной авиакомпании, в 2022 году воспользовались более 350 тысяч человек, сообщает PROkhab.ru.
Так, речь идет о маршрутах Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск, Владивосток — Чита, Хабаровск — Якутск, Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск. В 2023 году на финансирование программы будет выделено почти шесть миллиардов рублей.