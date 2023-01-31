Программу льготных перелетов с Дальнего Востока продлили до 2025 года

Действующая льготная программа авиаперелетов, по данным телеканала «Хабаровск», охватывающая сейчас 37 социально значимых маршрутов, продляется до 2025 года. Льготными билетами на авиарейсы, которые обслуживают самолеты Единой дальневосточной авиакомпании, в 2022 году воспользовались более 350 тысяч человек, сообщает PROkhab.ru.