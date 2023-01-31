ФСБ пресекла деятельность 93 подпольных оружейников в 38 регионах РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили 93 подпольных оружейника за два месяца. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Незаконную деятельность пресекли в 38 субъектах РФ, в том числе в Москве, Петербурге, Кузбассе, Белгородской и Калужской областях, а также в Краснодарском крае. В общей сложности ликвидированы 38 нелегальных мастерских.
Силовики обнаружили и изъяли 253 единицы огнестрельного оружия. Среди них — десять пулеметов, 106 пистолетов и револьверов, 26 автоматов, 316 взрывателей, свыше 40 тыс. патронов и др.