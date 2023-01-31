«Живой, целый, здоровый»: очередной боец ВСУ обратился к родным из плена ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с украинским военнослужащим Владиславом Гаврилюком, попавшим в плен к ЧВК «Вагнер».
Родственники молодого человека обратились на горячую линию «Спроси Вагнер» с просьбой оказать содействие в его поиске. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно разыскала военнослужащего ВСУ. Он находится в плену у ЧВК «Вагнер». Владислав Гаврилюк рассказал, что чувствует себя хорошо.
«Со мной все хорошо, я живой, целый, здоровый, нахожусь в плену у ЧВК "Вагнер". Меня здесь кормят, ни к чему не принуждают. Я очень сильно молюсь, чтобы увидеть вас, и очень сильно люблю. Спасибо вам большое за то, что вы делали для меня», — подчеркнул он.
В пресс-службе компании «Конкорд» также помогли установить местонахождение украинского военнослужащего Олега Петривского. Мужчина рассказал, что в плену чувствует себя лучше, чем на позициях.