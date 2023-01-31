«Живой, целый, здоровый»: очередной боец ВСУ обратился к родным из плена ЧВК «Вагнер»

Родственники молодого человека обратились на горячую линию «Спроси Вагнер» с просьбой оказать содействие в его поиске. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно разыскала военнослужащего ВСУ. Он находится в плену у ЧВК «Вагнер». Владислав Гаврилюк рассказал, что чувствует себя хорошо.