Американский генерал Кин: США не готовы к вооруженному конфликту с Китаем

Вооруженные силы США не готовы к открытому конфликту с Китаем, предупредил отставной генерал американской армии Джек Кин.
ВС США не располагают достаточным количеством вооружения и боевой техники на фоне укрепления боевого потенциала НОАК, и это положение с каждым годом только ухудшается, отметил Джек Кин в эфире телеканала Fox Business.
«Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в (Азиатско-Тихоокеанском. — Прим. ред.) регионе», — сообщил спикер.
Кин признал, что уже на данный момент у Китая больше боевых кораблей, военных самолетов и различных ракет, чем у США.
Ранее действующий генерал американских ВВС Майк Минихан предположил, что США через два года вступят в военный конфликт с КНР.