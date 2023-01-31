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Американский генерал Кин: США не готовы к вооруженному конфликту с Китаем

Армия
Американский генерал Кин: США не готовы к вооруженному конфликту с Китаем

Вооруженные силы США не готовы к открытому конфликту с Китаем, предупредил отставной генерал американской армии Джек Кин.

ВС США не располагают достаточным количеством вооружения и боевой техники на фоне укрепления боевого потенциала НОАК, и это положение с каждым годом только ухудшается, отметил Джек Кин в эфире телеканала Fox Business.

«Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в (Азиатско-Тихоокеанском. — Прим. ред.) регионе», — сообщил спикер.

Кин признал, что уже на данный момент у Китая больше боевых кораблей, военных самолетов и различных ракет, чем у США.

Ранее действующий генерал американских ВВС Майк Минихан предположил, что США через два года вступят в военный конфликт с КНР.

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