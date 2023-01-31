Asia Times: украинские войска могут быть раздавлены в течение шести месяцев

По мнению Вейхерт, украинские войска будут раздавлены в течение следующих шести месяцев. В попытке предотвратить разгром ВСУ страны НАТО решились на поставки тяжелой бронетехники, однако этот шаг не поможет Киеву, а лишь увеличит потери.