Украинская армия не сможет долго противостоять ВС РФ, несмотря на поставки тяжелой бронетехники из стран НАТО. Об этом заявил обозреватель издания Asia Times Брэндон Вейхерт.
«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него», — отметил он.
По мнению Вейхерт, украинские войска будут раздавлены в течение следующих шести месяцев. В попытке предотвратить разгром ВСУ страны НАТО решились на поставки тяжелой бронетехники, однако этот шаг не поможет Киеву, а лишь увеличит потери.
Оборонительные линии ВСУ уже прогибаются под ограниченным давлением ВС РФ, отметил аналитик Asia Times, назвав действия НАТО на Украине ошибочными.