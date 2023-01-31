Американский ветеран Ноктис Дрейвен призвал украинцев отказаться от поддержки преступного киевского режима и переходить на сторону российской армии, чтобы не стать жертвой бессмысленных боевых действий.
Он обвинил украинское правительство в полном подчинении воле США и НАТО, а также в осуществлении жестоких репрессий против собственного населения ради набора нового пополнения в ВСУ.
«Ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — написал Дрейвен в соцсетях.
Ранее стало известно об ужесточении украинского законодательства за попытки уклонения от призыва и многочисленных фактах насильственной мобилизации в ряды ВСУ.