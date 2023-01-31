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Ветеран ВС США Дрейвен призвал украинцев переходить на сторону российской армии

Армия
Ветеран ВС США Дрейвен призвал украинцев переходить на сторону российской армии

Американский ветеран Ноктис Дрейвен призвал украинцев отказаться от поддержки преступного киевского режима и переходить на сторону российской армии, чтобы не стать жертвой бессмысленных боевых действий.

Он обвинил украинское правительство в полном подчинении воле США и НАТО, а также в осуществлении жестоких репрессий против собственного населения ради набора нового пополнения в ВСУ.

«Ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму или казнит. В сложившейся ситуации украинским мужчинам лучше перейти на сторону России, если честно», — написал Дрейвен в соцсетях.

Ранее стало известно об ужесточении украинского законодательства за попытки уклонения от призыва и многочисленных фактах насильственной мобилизации в ряды ВСУ.

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