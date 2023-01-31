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В МОК ответили на претензии Украины из-за возможного допуска россиян на ОИ-2024

Спорт
В МОК ответили на претензии Украины из-за возможного допуска россиян на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) ответил украинским чиновникам, осудившим возможный допуск сборной России к участию в ОИ-2024.

Руководство МОК отреагировало на критические заявления украинских спортивных чиновников, пригрозивших бойкотом летней Олимпиады 2024 года из-за возможного допуска к Играм россиян и белорусов. Об этом информирует Reuters.

«МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии», — заявили в комитете.

Ранее в МОК допустили, что сборная России может выступить на ОИ-2024 под нейтральным флагом. Летние Игры пройдут в Париже. Участники Олимпиады разыграют медали в 32-х видах спорта.

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