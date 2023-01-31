Врио главы ДНР Пушилин уличил США в попытке ослабить Россию любыми способами

США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он прокомментировал высказывание председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который подтвердил готовность к прямой конфронтации с Россией. По словам Пушилина, Россия является главным противником для Запада в вопросе глобального лидерства. Сейчас США предпринимают любые шаги для ослабления Москвы.
Врио главы ДНР добавил, что Вашингтон для достижения своих целей использует европейских союзников. Это в очередной раз демонстрирует их несамостоятельность.
Телеканал «360» ранее информировал, что Денис Пушилин высказался о поставке танков Украине со стороны Запада. По его словам, этот фактор не помешает освобождению ДНР.