Врио главы ДНР Пушилин уличил США в попытке ослабить Россию любыми способами

Он прокомментировал высказывание председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который подтвердил готовность к прямой конфронтации с Россией. По словам Пушилина, Россия является главным противником для Запада в вопросе глобального лидерства. Сейчас США предпринимают любые шаги для ослабления Москвы.