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НАТО хочет привлечь Южную Корею к военной поддержке Украины

Политика
НАТО хочет привлечь Южную Корею к военной поддержке Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к властям Южной Кореи с призывом присоединиться к странам, оказывающим военную помощь Украине. Он рассказал об этом во время визита в Сеул.

По мнению Столтенберга, азиатской республике необходимо «продвинуться вперед» в плане поддержки Киева.

«Решение, конечно, за вами, но я могу сказать, что союзники по НАТО, которые раньше никогда не поставляли оружие странам, находящимся в конфликте, сейчас изменили эту политику», — сказал генсек во время выступления в Институте перспективных исследований CHEY.

Ранее о поставках иностранного оружия на Украину высказался врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией, передает телеканал «360».

#нато #Украина #южная корея