Nour News: Иран может поменять отношение к украинскому конфликту из-за слов Подоляка

Власти Ирана могут пересмотреть свое отношение к Киеву после высказываний советника руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, передает издание Nour News.
По словам одного из иранских чиновников, акцентирование внимания киевского режима на угрозе национальной безопасности Тегерана может стать основанием для изменения позиции страны относительно украинского конфликта с учетом поведения представителей Киева.
«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что Подоляк связал атаки на военные объекты Ирана с предполагаемой помощью со стороны Тегерана в адрес России, передает телеканал «360».