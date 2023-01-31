Порошенко: Киев при помощи Минских соглашений усилил армию и настроил Запад против России

Минские соглашения дали Украине возможность настроить Запад против России, а также усилить армию. Об этом заявил бывший президент страны Петр Порошенко.
Слова политика приводятся в документально фильме «Путин против Запада». Он назвал документ возможностью для строительства армии и экономики. Кроме того, это позволило Киеву настроить Запад против России.
Также телеканал BBC в фильме привел высказывание советника экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристофа Хойсгена, который вспомнил о жалобах Порошенко на плачевное состояние вооруженных сил. По его словам, Киев нуждался в соглашении.
Ранее стало известно, что Петр Порошенко утратил статус миллиардера. Его состояние сократилось до 730 миллионов долларов.