Основной обвиняемый в участии в массовых беспорядках в Нукусе проведет 16 лет в колонии

Суд вынес обвинительный приговор по делу о массовых беспорядках в узбекистанском Нукусе. Главный обвиняемый отправится в колонию на 16 лет.
Силовики ранее задержали 516 человек в ходе акций протестов в Нукусе. В результате массовых беспорядков пострадали 243 человека, 94 – получают помощь в больницах.
Гособвинение просило для главного фигуранта уголовного дела Даулетмурата Таджимуратова 18 лет лишения свободы.
Президент республики Шавкат Мирзиеев ранее заявлял, что территориальная целостность Узбекистана находится под угрозой. По его словам, иностранные силы несколько лет готовили беспорядки в Нукусе.