Экс-сотрудник Белого дома Робертс увидел угрозу для США в отказе стран от нефтедоллара

Он прокомментировал недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в отличных от доллара валютах. Это, по его мнению, было важное заявление, оставленное без должного внимания. Робертс считает, что такое решение может повлечь серьезную угрозу для США.