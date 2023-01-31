Экс-сотрудник Белого дома Робертс увидел угрозу для США в отказе стран от нефтедоллара

Отказ стран от расчетов за нефть в долларах может стать сильным ударом для Вашингтона и его экономики, заявил американский колумнист и помощник министра финансов при президенте США Рональде Рейгане Пол Крейг Робертс.
Он прокомментировал недавнее заявление Саудовской Аравии о готовности принимать платежи за нефть в отличных от доллара валютах. Это, по его мнению, было важное заявление, оставленное без должного внимания. Робертс считает, что такое решение может повлечь серьезную угрозу для США.
«Конец нефтедоллара повлечет за собой серьезные негативные последствия, которые отразятся на ценности доллара, инфляции в США и процентных ставках», — говорится в сообщении колумниста, опубликованного на сайте.
Он добавил, что за последние несколько лет американские власти санкциями и конфискацией активов подорвали роль доллара как резервной валюты. Теперь многие страны хотят отказаться от расчетов в долларах, чтобы не давать возможности Вашингтону «запугивать или наказывать их за следование собственным интересам», подчеркнул Робертс.