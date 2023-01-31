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Рязанский депутат от КПРФ припугнул школьников голодным будущим на «помойке»

Общество
Рязанский депутат от КПРФ припугнул школьников голодным будущим на «помойке»

Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин выступил с неоднозначной речью на уроке профориентации в одной из школ Касимова. Он заявил старшеклассникам, что в будущем часть из них будет «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улицах», передает «РЗН.инфо».

Чиновник провел со школьниками беседу на тему занятости в сфере сельского хозяйства. В конце своего выступления он поинтересовался у детей, сидел ли кто-нибудь из них «три дня не жрамши» и «без копейки денег неделю».

«Вникайте. Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах... Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали. Ясно?..» — заявил он.

Ролик со своим выступлением Вереин опубликовал на личной странице во «ВКонтакте» с подписью: «Ни добавить, ни прибавить!». Однако многие жители Касимова и другие пользователи соцсети остались возмущены методами воспитания чиновника.

#рязанская область #школа #кпрф