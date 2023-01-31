Рязанский депутат от КПРФ припугнул школьников голодным будущим на «помойке»

Депутат Рязанской облдумы от КПРФ Роман Вереин выступил с неоднозначной речью на уроке профориентации в одной из школ Касимова. Он заявил старшеклассникам, что в будущем часть из них будет «валяться на помойке, стрелять бухло и бычки на улицах», передает «РЗН.инфо».