Кирби объяснил отказ США поставлять истребители Украине

Вашингтон передает огромное количество вооружения Украине и без истребителей F-16. Об этом в интервью CNN заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Ранее президент страны Джо Байден отреагировал на слухи о возможных поставках боевой авиации для Вооруженных сил Украины. В ответ на соответствующий вопрос журналиста он ответил отрицательно.
По словам Кирби, США итак передали большой объем разного вооружения, которое будет иметь критическое значение для украинской армии в нынешних условиях. При этом Вашингтон продолжит делать то же самое для предстоящих боев весной.
Ранее США сообщили о начале отправки БМП Bradley для Киева. Всего в первую партию вошли 60 единиц бронетехники.