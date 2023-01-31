Лидер французских «Патриотов» призвал Париж перестать накачивать Киев оружием

Ранее Филиппо уже не раз обрушивался с критикой на страны Запада, обвиняя их в поддержке Украины и военных траншах для ВСУ. По мнению лидера французских «Патриотов», такая помощь киевским властям лишь затягивает конфликт, а не способствует его решению.