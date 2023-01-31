Лидер французских «Патриотов» призвал Париж перестать накачивать Киев оружием

Парижу нужно отгородиться от следования курсу НАТО из-за транзита вооружений для ВСУ и риска начала третьей мировой войны. Такой призыв в Twitter озвучил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Политик обратил внимание, что Китай уже послал официальный запрос в США с призывом прекратить накачку оружием Украины. По мнению Филиппо, события развиваются «очень, очень серьезно».
«Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!» — написал политик.
Ранее Филиппо уже не раз обрушивался с критикой на страны Запада, обвиняя их в поддержке Украины и военных траншах для ВСУ. По мнению лидера французских «Патриотов», такая помощь киевским властям лишь затягивает конфликт, а не способствует его решению.