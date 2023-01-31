Мужчина с ножом набросился на пассажиров брюссельской подземки

Несколько человек пострадали при нападении мужчины с ножом в метро Брюсселя. Об этом пишут местные СМИ.
По последним данным, все произошло на станции «Шуман». Находясь в вагоне поезда, злоумышленник неожиданно достал нож и начал им размахивать. На остановке он выбежал на платформу и продолжил преследовать граждан.
Инцидент привел к временной остановке движения поездов. Вместе с тем сообщается о трех пострадавших. Всех пассажиров эвакуировали, а раненым оказали необходимую медицинскую помощь. Преступник был задержан.
Правоохранительные органы рассматривают две основные версии произошедшего. Нападавший мог страдать от психических расстройств, либо это был спланированный террористический акт.