Порошенко назвал истинную цель заключения Минских соглашений

Минские соглашения, подписанные в 2015 году, помогли Киеву реформировать вооруженные силы и создать международную коалицию против России. Об этом сказал бывший президент Украины Петр Порошенко.
Политик стал героем одного из эпизодов документального фильма от британской вещательной корпорации BBC. В интервью он рассказал, что Украина получила восемь лет на строительство армии, экономики и формировании антироссийской коалиции.
Бывший советник по вопросам политики безопасности экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Хойсген в ходе беседы с журналистами напомнил, что перед подписанием Минских соглашений положение Вооруженных сил Украины было катастрофическим.