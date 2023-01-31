Байден заявил об отказе США отправить истребители F-16 на Украину

Правительство Соединенных Штатов не намерено поставлять свои истребители F-16 на Украину в рамках военной помощи. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.
Глава государства провел пресс-конференцию с журналистами. Во время беседы Байдену задали вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность отправки самолетов F-16 Киеву. Однако американский лидер твердо ответил, что таких планов у США нет.
«Нет», — приводит лаконичный ответ президента пресс-пул Белого дома.
Примечательно, что ранее о поставке истребителей F-16 на Украину высказались в Пентагоне. Тогда представители ведомства не исключили такую возможность.