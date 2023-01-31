Корнилов: Берлин должен объяснить, кого слушать – Шольца или Бербок

апомним, ранее читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее слова о «войне против России». По мнению комментаторов, министр сначала говорит, а потом думает, и совсем не умеет держать под контролем «свой дурной язык». При этом немцы высказали мнение что, если Бербок несет хоть каплю ответственности за страну, она должна подать в отставку.