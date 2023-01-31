Корнилов: Берлин должен объяснить, кого слушать – Шольца или Бербок

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок на минувшей неделе с разницей в несколько часов выступили с противоречивыми заявлениями о взаимоотношениях с Россией. И теперь Берлину следует выступить с официальным разъяснением о том, какова на самом деле позиция германского государства.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил известный политолог и публицист, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.
Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок, выступая 24 января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявила, что европейские страны «ведут войну против России» и им следует совместно оказывать Украине больше помощи.
Спустя лишь несколько часов канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявив о том, что Украина получит от Берлина 14 танков Leopard 2, добавил, что поставки наступательных вооружений не делают Германию стороной конфликта. Также Шольц пообещал, что не допустит эскалации между Россией и западным военным блоком НАТО.
«Заявление Шольца – это попытка оправдаться в глазах германских избирателей, – объяснил Корнилов. – Мы знаем, что большинство избирателей, мягко скажем, без энтузиазма восприняло идею поставок немецких танков на Украину. Заявление Шольца – это попытка заявить: "Нет-нет, мы белые и пушистые, а наши танки – да какая же это эскалация"».
Однако, подчеркивает политолог, подобный шаг Германии, конечно, является эскалацией конфликта. И он, конечно, повлечет за собой серьезные последствия и для Украины, и для Германии. А Россия в этой ситуации должны прямо заявить, что она считает страны, снабжающие Украину оружием, и особенно танками, непосредственными участниками вооруженного конфликта.
Также Корнилов добавил, что официальный Берлин должен дать объяснения по поводу слов Бербок.
«Я бы все-таки попросил официального разъяснения позиции Германии по заявлению Бербок, поскольку последовало лишь какое-то неудобоваримое объяснение от пресс-службы МИД Германии, – подчеркнул политолог. – Я считаю, что нужно публично разъяснить, чья позиция отражает мнение германского государства как такового: позиция Шольца о том, что "мы не воюем с Россией" или позиция Бербок о том, что "мы воюем с Россией" – они с разницей в несколько часов сделали свои заявления».
апомним, ранее читатели немецкой газеты Die Welt обрушились с критикой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок за ее слова о «войне против России». По мнению комментаторов, министр сначала говорит, а потом думает, и совсем не умеет держать под контролем «свой дурной язык». При этом немцы высказали мнение что, если Бербок несет хоть каплю ответственности за страну, она должна подать в отставку.