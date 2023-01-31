Экс-президент Бразилии Болсонару оформил заявку на получение визы США

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару может провести ближайшее время на территории Соединенных Штатов. Стало известно, что он подал заявку на визу этой страны сроком пребывания в полгода, пишет Financial Times
По данным издания, адвокат экс-президента заявил, что нахождение его клиента в Бразилии опасно из-за текущих событий. Он не исключил переезд Болсонару в штат Флорида на ближайшие полгода.
В Бразилии вспыхнула волна протестов после выборов президента. Болсонару оставил свой пост, однако теперь его обвиняют в многочисленных правонарушениях. Вместе с тем в стране произошли беспорядки, которые организовали сторонники бывшего главы государства.