Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не только является ставленницей Вашингтона, но и слишком часто переходит дорогу федеральному канцлеру Олафу Шольцу. Поэтому, вероятно, она скоро будет уволена.
Такое мнение в разговоре с газетой «Взгляд» высказал немецкий политик, экс-депутат партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт, комментируя сообщение Bild о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тщательно фиксирует все ошибки, допущенные главой внешнеполитического ведомства страны.
«Бербок, безусловно, должно было насторожить, что разногласия с Шольцем приобрели публичный характер. Однако она неспособна полноценно анализировать происходящее. В противном случае глава МИД старалась бы реже допускать заявления, противоречащие линии канцлера», – считает Гердт.
Ранее, напомнил он, Бербок публично заявила, что Берлин продолжит поддерживать Украину вне зависимости от того, что по этому поводу думают немецкие избиратели.
Подобные слова привели бы к отставке любого политика. Но Анналена Бербок, которую поддерживают американцы, сохранила свою должность. По всей видимости, именно такой человек сейчас нужен Вашингтону во главе МИД Германии.
«Вся "самостоятельность" дипломата обусловлена сразу двумя вещами – наличие четких инструкций и контроля со стороны США, а также полный личный непрофессионализм», – отмечает эксперт.
В этой ситуации глава немецкого правительства, который несет ответственность за действия всех министров, пытается защитить свою репутацию.
Публикации, подобные той, что выпустила газета Bild, нужны для того, чтобы простые немцы понимали, насколько заявления Анналены Бербок не равны словам Олафа Шольца. Таким образом в Германии ведется подготовка к отставке министра иностранных дел, предполагает Гердт.
И если Бербок действительно будет уволена, добавил политик в заключение, Шольц, скорее всего будет действовать жестче, чем до сих пор. Например, он будет настаивать, на том, чтобы МИД возглавил кто-то из предложенных им кандидатов, как до этого он настоял на кандидатуре Бориса Писториуса и тот стал новым главой бундесвера.