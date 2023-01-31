Гердт: Шольц, защищая свой имидж, собирается уволить Бербок с поста главы МИД ФРГ

И если Бербок действительно будет уволена, добавил политик в заключение, Шольц, скорее всего будет действовать жестче, чем до сих пор. Например, он будет настаивать, на том, чтобы МИД возглавил кто-то из предложенных им кандидатов, как до этого он настоял на кандидатуре Бориса Писториуса и тот стал новым главой бундесвера.