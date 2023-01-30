Посольство России в Лондоне оценило агрессивную риторику британских политиков

Недавно Джонсон раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся перед началом спецоперации. Британский политик заявил, что предупреждал лидера о «последствиях» в виде санкций со стороны Запада. Вместе с тем, по его словам, Путин якобы «угрожал» неким ракетным ударом.