Посольство России в Лондоне оценило агрессивную риторику британских политиков

Слова бывшего премьера-министра Великобритании Бориса Джонсона о президенте РФ Владимире Путине и призывы британского парламента «встретиться с Россией лицом к лицу» носят агрессивный характер и способствуют усилению конфронтации. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Недавно Джонсон раскрыл детали разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся перед началом спецоперации. Британский политик заявил, что предупреждал лидера о «последствиях» в виде санкций со стороны Запада. Вместе с тем, по его словам, Путин якобы «угрожал» неким ракетным ударом.
Ситуация усугубляется и другими заявлениями со стороны Лондона. Так, около недели назад руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд сказал, что Великобритания должна «встретиться с Россией лицом к лицу», передает «Царьград».
«Эти и подобные высказывания ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации», — заявили в российском посольстве.
В дипведомстве особо обратили внимание на слова Джонсона. В тексте обращения указано, что нарушать конфиденциальность приватного разговора, да еще и искажать его суть, неприемлемо.