Эммануэль Макрон допустил поставки самолетов Украине в будущем

Париж в будущем может вернуться к вопросу передачи своих боевых самолетов Киеву. Такую возможность не исключил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Один из журналистов поинтересовался у Макрона, рассматривает ли он возможность поставок французских самолетов на Украину. Президент ответил, что «ничего не исключает», передает «Царьград».
Западные страны ранее согласовали передачу Киеву иностранных танков. После этого украинские власти начали запрашивать помощь в виде боевых самолетов и ракет.