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Правительство России утвердило указ Путина об ответных мерах на потолок цен

Экономика
Правительство России утвердило указ Путина об ответных мерах на потолок цен

Правительство России согласовало порядок исполнения указа президента Владимира Путина об ответных мерах на потолок стоимости нефти. Соответствующее постановление появилось на интернет-портале правовой информации.

В документе правительство также разъяснило, как именно будет исполнен указ. Постановление опубликовано под заголовком «О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 27 декабря 2022 года №961», передает «Царьград».

Согласно постановлению президента, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным лицам, которые присоединились к установлению потолка цен. Указ вступит в силу с 1 февраля текущего года. Позже правительство определит начало действия постановления, касающегося поставок нефтепродуктов.

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