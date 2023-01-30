Политолог: контрудар России оказался для Японии очень чувствительным

Российско-японское соглашение о рыболовном промысле в районе Южно-Курильских островов имеет для Токио особенное значение, так как воспринимается там как шаг к «возврату» «северных территорий». И именно поэтому отказ России от проведения ежегодных межправительственных консультаций в рамках этого соглашения оказался для японцев настолько болезненным ударом.