Политолог: контрудар России оказался для Японии очень чувствительным

Российско-японское соглашение о рыболовном промысле в районе Южно-Курильских островов имеет для Токио особенное значение, так как воспринимается там как шаг к «возврату» «северных территорий». И именно поэтому отказ России от проведения ежегодных межправительственных консультаций в рамках этого соглашения оказался для японцев настолько болезненным ударом.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, который прокомментировал реакцию Японии на решение российской стороны.
МИД РФ еще 19 января уведомил японскую сторону о невозможности согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций на основе соглашения о рыболовном промысле в районе Южных Курил. Об этом ранее сообщил генсек правительства Японии, который назвал действия России «неприемлемыми».
«Правительство Японии настаивает, чтобы как можно скорее Россия согласилась на проведение межправительственных консультаций с тем, чтобы можно было начать промысел 2023 года», – подчеркнул Хирокадзу Мацуно.
Комментируя ситуацию, Валерий Кистанов отметил, что этот контрудар России по Японии, которая проводит по отношению к Москве недружественную политику, оказался очень чувствительным.
«Чувствительный потому, что отношения с Японией в сфере рыболовного промысла на Дальнем Востоке всегда были особой статьей, они имели большое значение еще с советских и даже с досоветских времен», – объяснил эксперт.
К тому же, добавил он, для японских рыбопромышленников с острова Хоккайдо соглашение о рыбном промысле имеет особенное значение, так как Токио считает этот документ этапом на пути «возвращения» под свой контроль четырех южных островов Курильской гряды.
«Если посмотреть текст этого соглашения, то там говорится, что мы будем вести сотрудничество в области добычи морских ресурсов в некоторых районах, но нигде не говорится о том, что это российские территориальные воды. Это малоизвестный, но это очень существенный факт, я бы сказал – определяющий», – подчеркнул Валерий Кистанов в заключение.
Напомним, ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что невозможность согласовать сроки межправительственных консультаций по рыбному промыслу связана с антироссийскими санкциями, которые ввели ранее власти Японии. И Кремль, подчеркнула Захарова, категорически не приемлет протесты Токио по данному вопросу.