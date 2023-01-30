Миронов объяснил необходимость возвращения уроков политинформации в России

Российские школы и университеты должны вернуть уроки политинформации. Такое мнение высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с Федеральным агентством новостей.
Он предложил включить в соответствующие учебники информацию о целях специальной военной операции на Украине, а также достоверные и объективные сведения об основных событиях. Миронов отметил, что тема СВО уже обросла многочисленными фейками, которые создают противники России.
«Наша задача — не просто оградить школьников от этого, в наше время — это довольно сложно сделать, но главное — подготовить их к этому. Проще говоря, у ребят должно выработаться чутье и иммунитет на такие фейки», — добавил политик.
Однако создание учебника по политинформации является лишь частью работы, которую необходимо провести в российских школах и вузах. Миронов также считает, что Минпросвещения должно организовать в учебных заведениях оперативную информационно-разъяснительную работу по теме спецоперации.