США выходят из конфликта на Украине, «перебросив» поддержку Киева на ЕС – Баширов

Американские власти создают «взрывоопасные» очаги на Ближнем Востоке и в Азии, постепенно выходя из украинского конфликта: напряженность в Иране, Турции, Пакистане и Азербайджане – только начало, уверен политолог Марат Баширов.
США намерены «стравить всех против всех» и спровоцировать ряд стран на военные действия, после чего предложить свою помощь участникам конфликтов, продать вооружение и «закрепить новые принципы энергетического взаимодействия». Также ставится задача не дать создать новые транспортные коридоры в Европу, неподконтрольные США, таким образом сохранив влияние на мировую торговлю.
«И так обеспечить выживание США за счет цифровой экономики будущего и спасения своей долларовой системы расчетов. Это потребует гораздо больших усилий и трат, чем поддержание ВСУ, эту задачу уже перебросили на Европу», – предположил Баширов в Telegram.
Ранее эксперты заявили о скором конфликте на Тайване, а также о возможном конфликте Турции с Грецией. Подробнее о том, какие спецоперации могут ждать мир в ближайшие годы – в нашей статье.