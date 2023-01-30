США выходят из конфликта на Украине, «перебросив» поддержку Киева на ЕС – Баширов

США намерены «стравить всех против всех» и спровоцировать ряд стран на военные действия, после чего предложить свою помощь участникам конфликтов, продать вооружение и «закрепить новые принципы энергетического взаимодействия». Также ставится задача не дать создать новые транспортные коридоры в Европу, неподконтрольные США, таким образом сохранив влияние на мировую торговлю.