Эск-посол США Макфол предупредил Байдена о трудностях при затягивании конфликта на Украине

Затягивание украинского кризиса может обернуться трудностями для президента США Джо Байдена. Такой точки зрения придерживается бывший американский посол в России Майкл Макфол.
Он обратил внимание, что Вашингтон с момента вступления Байдена в должность оказал Киеву военную поддержку на сумму 7,8 миллиарда долларов.
«Если военные действия затянутся до конца года без значимых побед украинцев, администрации Байдена будет трудно получить подтверждение от конгресса нового пакета военной и экономической помощи», — написал дипломат в материале для Foreign Affairs.
МИД Китая ранее призвал американские власти прекратить поставки вооружений Киеву. Как отметили в Пекине, Соединенные Штаты превратились в главного инициатора конфликта на Украине, передает телеканал «360».