Мира Тэрада и режиссер Лопатенок обсудили цензуру неугодного контента со стороны Google и Apple

Западные компании-гиганты наводят свои порядки в Сети, блокируя неугодный им контент. Жертвами такого цензурирования стали фильмы американского и украинского режиссера и продюсера Игоря Лопатенка.
«Украина в огне» стала крайне удачной картиной, занимавшей первые строчки в различных международных рейтингах. После этого Google, Apple и Vimeo начали борьбу с этим фильмом, передает Федеральное агентство новостей.
«Google с его YouTube удалил наш фильм "Украина в огне" по причине жалоб украинцев, считающих, что наша картина — это русская пропаганда. Я американский украинец, но я якобы делаю русскую пропаганду», — возмутился Лопатенок.
Создателям «Украины в огне» все же удалось вернуть фильм на видеохостинг, однако YouTube установил дополнительную верификацию. Пользователям необходимо подтверждать свой возраст и быть подписанными на канал.