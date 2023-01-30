Новый посол США в РФ оказалась специалистом по «цветным революциям» – Евстафьев

Трейси говорит слова, которые положено говорить кадровому дипломату, но на самом деле она не будет заниматься «связями между народами двух стран». Чиновница никогда не скажет вслух, что приехала в Москву «делать цветную революцию» и «свергать политический режим», а также не признается, что прибыла в РФ, чтобы «переконструировать политическую оппозицию».