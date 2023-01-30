Новый посол США в РФ оказалась специалистом по «цветным революциям» – Евстафьев

Американский дипломат Линн Трейси не будет заниматься обещанным поддержанием диалога между США и РФ – новому послу в Москве поставлены совсем иные задачи. Об этом заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.
Трейси говорит слова, которые положено говорить кадровому дипломату, но на самом деле она не будет заниматься «связями между народами двух стран». Чиновница никогда не скажет вслух, что приехала в Москву «делать цветную революцию» и «свергать политический режим», а также не признается, что прибыла в РФ, чтобы «переконструировать политическую оппозицию».
По мнению Евстафьева, Вашингтон впервые оказался в положении, когда во время конфронтации с другим государством у США нет сильной прозападной оппозиции внутри, способной «выйти на улицу».
«Потому что все, что сконструировали предыдущие послы Соединенных Штатов, оказалось бессмысленным и в чем-то даже контрпродуктивным, что лишь навредило американцам. Есть бюрократическая фронда, есть агенты на содержании, есть лоббисты, а вот оппозиции, готовой выйти на улицу, на сегодняшний день в России нет», – подчеркнул политолог в интервью изданию «Новороссия».
При этом диалог с Россией, который якобы хочет наладить Трейси, возможен – но предмет этого диалога отсутствует. Российские власти готовы разговаривать с американской стороной, но «непонятно только о чем». С Евросоюзом РФ разговаривать не готова, хотя предмет диалога есть. С Киевом России не о чем и незачем разговаривать, считает Евстафьев.
Примечательно, что Трейси имеет любопытный дипломатический опыт: с 2006 по 2009 годы, в разгар войны в Афганистане, она возглавляла консульство США в Пакистане, который был на тот момент основным «плацдармом» присутствия Штатов в регионе. После командировки дипломат получила государственную награду «За проявленный героизм».
Ранее депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что США назначили Трейси послом в России с целью ослабить страну политически и экономически. По его словам, дипломат станет автором «оранжевых» сценариев в РФ, подробнее – в нашей статье.