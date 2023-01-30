Авторы Rebelión выяснили, как России удалось ослабить гегемонию США

Ослабевание американской гегемонии стало беспокоить Вашингтон. О том, как у России это получилось, рассказал обозреватель Rebelión Хедельберто Лопес Бланш.
По словам автора публикации, это имеет прямое отношение к усилению влияния государств БРИКС. При этом Соединенные Штаты боятся потерять лидерство.
«Экономический прогресс стран — членов БРИКС и укрепление основ полицентричного мира, которые продвигаются государствами союза, заставили американское руководство трепетать от ужаса», — следует из материала.
Ранее стало известно об отказе входящей в БРИКС Бразилии передавать Западу боекомплекты для танков. По информации телеканала «360», власти республики не хотят «провоцировать русских».