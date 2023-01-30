Малиновский принес извинения украинцам за объятия с Головиным

Украинский футболист Руслан Малиновский публично извинился за объятия с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский, выступающий за «Марсель», назвал «секундной ошибкой» объятия с российским игроком «Монако» Александром Головиным. Он оправдался за свое поведение перед соотечественниками в социальных сетях.
«Понимаю, что лучше бы я обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки пожимают руки, я машинально это сделал», — написал украинский игрок.
Малиновский и Головин обнялись после матча 20-го тура Лиги 1. Этот момент запечатлели объективы камер. Матч между «Марселем» и «Монако» завершился со счетом 1:1.