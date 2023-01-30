Бабич предложил ударить российским контентом по антигосударственной пропаганде YouTube

Бабич уверен, что пока у молодого поколения не сформировалась явная политическая позиция, нужно доносить правильные ценности. Их можно озвучивать на платформах «Яндекс.Дзен», «ВКонтакте» и RuTube. Что касается YouTube, по мнению Бабича, он распространяет материалы, которые призывают к насильственным и опасным действиям. При этом на территории России видеохостинг работает без ограничений. Бабич считает, что настало время для блокировки американской платформы.