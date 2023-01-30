Политический обозреватель Дмитрий Бабич предложил ударить российским контентом по антигосударственной пропаганде YouTube. Он считает, что нужно занимать более активную позицию в вопросе блокировки платформы.
Бабич уверен, что пока у молодого поколения не сформировалась явная политическая позиция, нужно доносить правильные ценности. Их можно озвучивать на платформах «Яндекс.Дзен», «ВКонтакте» и RuTube. Что касается YouTube, по мнению Бабича, он распространяет материалы, которые призывают к насильственным и опасным действиям. При этом на территории России видеохостинг работает без ограничений. Бабич считает, что настало время для блокировки американской платформы.
«Я за то, чтобы очень четко определить, какая на сегодняшний день идеология является враждебной России, показать, где эта враждебность, если это аморально и опасно, объяснить это и старым, и молодым. И после этого, так сказать, жить», – объяснил Бабич в беседе с iReactor.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин назвал YouTube информационной чумой нашего времени. Он приводил в пример отечественные альтернативы американской площадке, среди которых сегодня называют RuTube и площадку «Ковчег».