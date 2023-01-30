Стала известна возможная дата обращения Путина с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию в феврале. Об этом сообщил источник в Госдуме.
Согласно полученной информации, это может произойти в 20-х числах февраля. По словам другого источника ТАСС, вероятность выступления Путина в эти дни высока.
Напомним, что по этому вопросу уже высказывался представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, работа над посланием Владимира Путина продолжается. Кроме того, он пообещал своевременно сообщить о сроках мероприятия.