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Президент ОКР Поздняков считает, что сборной России нельзя бойкотировать Олимпиады

Спорт
Президент ОКР Поздняков считает, что сборной России нельзя бойкотировать Олимпиады

Глава ОКР Станислав Поздняков уверен, что российские спортсмены не должны бойкотировать Олимпийские игры.

Бойкот Олимпиад приведет к изоляции всего российского спорта как минимум на восемь лет, считает Станислав Поздняков. Об этом глава ОКР написал в своем Telegram-канале.

«История не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — отметил Поздняков.

Следующую Олимпиаду примет Париж. Летние Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сборная России может выступить на парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.

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