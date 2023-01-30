Президент ОКР Поздняков считает, что сборной России нельзя бойкотировать Олимпиады

Глава ОКР Станислав Поздняков уверен, что российские спортсмены не должны бойкотировать Олимпийские игры.
Бойкот Олимпиад приведет к изоляции всего российского спорта как минимум на восемь лет, считает Станислав Поздняков. Об этом глава ОКР написал в своем Telegram-канале.
«История не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта в отдельно взятой стране», — отметил Поздняков.
Следующую Олимпиаду примет Париж. Летние Игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сборная России может выступить на парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.