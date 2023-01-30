Юрий Кот намекнул, какие территории больше всего боится потерять киевская власть

Нынешние власти Украины готовы отдавать и терять территории. Утрата большей части страны, и в том числе столицы, не стала бы катастрофой, потому что эти территории не воспринимаются ими как родные. По этой же причине украинское руководство воюет именно таким образом – превращая оставляемые города в руины и прикрываясь мирным населением.