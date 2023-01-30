Юрий Кот намекнул, какие территории больше всего боится потерять киевская власть

prt scr youtube.com/Первый канал/Юрий Кот
Нынешние власти Украины готовы отдавать и терять территории. Утрата большей части страны, и в том числе столицы, не стала бы катастрофой, потому что эти территории не воспринимаются ими как родные. По этой же причине украинское руководство воюет именно таким образом – превращая оставляемые города в руины и прикрываясь мирным населением.
Об этом в материале для издания «Журналистская правда» рассуждает писатель и политолог Юрий Кот, комментируя сообщение Министерства обороны РФ о том, что российские войска продолжают вести успешные наступательные действия на Запорожском и Южно-Донецком направлениях.
«Хорошо, что Минобороны РФ официально озвучивает эту позицию, чтобы избежать разной недосказанности. Мы наступаем, и это хорошо. Это важно. Два направления обозначены, значит там действительно расширяется наша зона влияния, и наступление будет продолжаться, невзирая на то, что приходит много информации о «контрнаступлении» с украинской стороны – все это не так», – заявил Кот.
Учитывая, что ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области в конце сентября 2022 года полностью вошли в состав Российской Федерации и это было закреплено в Конституции страны, российским вооруженным силам надо освобождать еще подконтрольные Киеву части этих регионов, отметил политолог.
А после того, как это будет сделано, добавил он, хочется надеяться, что и остальные территории исторической Малороссии и Новороссии тоже смогут вернуться домой.
«Пока нам нужно заниматься решением этих задач, поэтому низкий поклон нашим военным, руководству российского государства и всему русскому народу, который делает все возможное, чтобы приблизить нашу Победу», – подчеркнул Юрий Кот.
При этом политолог отметил, что развитие ситуации с наступлением российских ВС, не критично для Киева.
«На самом деле, Киев готов отдавать и терять. Вот потеря Львова для нынешней власти Украины – это действительно катастрофа, потому что Львов, Ивано-Франковск, Тернополь – это историческая земля украинского нацизма, так называемая Галичина. Вот потеря этих трех регионов для них было бы тяжелым, потому что у украинских нацистов там живут папы, мамы, братья и сестры, там гнездо украинского нацизма», – объяснил политолог.
А если ВСУ оставят города Бахмут (Артемовск), Запорожье, Одессу, сам Киев, это для властей Украины не самое страшное. Ведь они в принципе воспринимают и эти территории, и живущих там людей только как актив, который надо использовать, чтобы обеспечивать благополучие Галичины.
«Поэтому они и воюют так, ровняют все в землю, людей убивают, превращают все в пыль и разруху. Для них это не родная земля, они воюют, прикрываясь мирным населением, потому что жители того же Бахмута для украинских галичан – это враги такие же, как и мы с вами», – заключил Юрий Кот.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что ВСУ оказались в тяжелой ситуации на Угледарском и Артемовском направлениях в ДНР, где российская сторона постоянно штурмует и прорывает украинскую оборону.