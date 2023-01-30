Американцы стали меньше есть из-за кризиса после конфликта на Украине – Axios

Согласно новым данным, цены на продукты питания в США выросли более чем на 10% за год. Из-за этого население остро чувствует инфляцию, ставшую следствием пандемии коронавируса и конфликта на Украине (страна являлась крупнейшим производителем пшеницы): яйца, молоко, зерновые и другие базовые товары для потребительской корзины растут в цене.