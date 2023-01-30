Американцы стали меньше есть из-за кризиса после конфликта на Украине – Axios

Растущие цены на продукты в США не просто меняют рацион американцев, а вынуждают их покупать меньше еды, сообщает Axios.
Согласно новым данным, цены на продукты питания в США выросли более чем на 10% за год. Из-за этого население остро чувствует инфляцию, ставшую следствием пандемии коронавируса и конфликта на Украине (страна являлась крупнейшим производителем пшеницы): яйца, молоко, зерновые и другие базовые товары для потребительской корзины растут в цене.
«Семьи, живущие на грани финансового кризиса, вынуждены делать трудный выбор в отношении того, что покупать, а от чего отказаться», – отмечается в статье.
В некоторых городах темпы инфляции еще выше – цены на продовольствие растут на 14%. В Вашингтоне положение дел лучше всего – рост составил лишь 7%. Американцы начинают более экономно рассчитывать «продуктовый» бюджет, отказываясь от привычных деликатесов.
«Люди начинают задумываться о том, что им действительно нужно купить, а что может подождать», – сообщает Axios.
Несмотря на то, что правительство пытается контролировать инфляцию, меры приносят лишь временное облегчение: например, оптовые цены на яйца начинают постепенно падать с помощью государственного регулирования, но в долгосрочной перспективе подорожание продуктов продолжится.
«Многие из основных экономических и политических факторов, влияющих на продовольственные цены, сохраняются, поэтому невозможно предсказать, какими могут быть ваши расходы на продукты питания в этом году», – подчеркивают журналисты.
Ранее аналитик CBS Марк Страссман заявил, что у 70% американцев сохраняется мрачный взгляд на курс правительства США. Подробнее – в нашей статье.