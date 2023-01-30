Журналистка Соколовская разгадала главный посыл Киева к Евросоюзу

Киев продолжит противостоять Москве, если Евросоюз будет и дальше «кормить» украинцев. К такому выводу пришла журналистка Янина Соколовская в рамках программы «Место встречи».
По ее словам, европейская история близка украинцам, как никогда. А если Брюссель хочет воюющих украинцев, то пусть их оказывает им поддержку, объяснила Соколовская.
«А Евросоюз не опасается, что вступление Украины станет какой-то не очень хорошей прививкой – и кирдык придет ЕС?» — поинтересовался телеведущий передачи Андрей Норкин.
«Так Евросоюзу кирдык приходит постепенно. Они это видят», — подчеркнула Соколовская.
ВС России продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации на Украине. Кампания предполагает демилитаризацию и денацификацию соседней страны.