Кремль сообщил о переговорах по нефти между Путиным и принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд обсудили вопросы, связанные с нефтью. Эту информацию распространил Кремль.
Российский вице-премьер Александр Новак отмечал, что решения ОПЕК+ позволили сбалансировать ситуацию на топливном рынке. При этом международное объединение продолжает «держать руку на пульсе».
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», — сообщили в Кремле.
Ранее стало известно, что морская перевалка российской нефти Urals достигла рекордных показателей. По данным телеканала «360», речь идет о 19 миллионах баррелей за декабрь и продолжающийся январь.