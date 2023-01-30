Сатановский объяснил резкую реакцию МИД КНР на участие США в конфликте на Украине

Таким образом эксперт прокомментировал заявление МИД КНР о том, что Вашингтон является инициатором кризиса на Украине. В дипмиссии призвали Белый дом «прекратить наживаться на войне» и остановить поставки вооружений в Киев. Сатановский объяснил несвойственную Пекину «неспокойную» реакцию тем, что Пентагон открыто говорит о прямом конфликте с Китаем в 2025 году.