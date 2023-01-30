Сатановский объяснил резкую реакцию МИД КНР на участие США в конфликте на Украине

Китай не исключает угрозы со стороны США, в том числе понимая, что находится в «одной упряжке» с Россией и Ираном, полагает российский ученый-востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
Таким образом эксперт прокомментировал заявление МИД КНР о том, что Вашингтон является инициатором кризиса на Украине. В дипмиссии призвали Белый дом «прекратить наживаться на войне» и остановить поставки вооружений в Киев. Сатановский объяснил несвойственную Пекину «неспокойную» реакцию тем, что Пентагон открыто говорит о прямом конфликте с Китаем в 2025 году.
«Более того, китайцы смотрят, что происходит в Японии, в Южной Корее, какой альянс там складывают на тему далеко не только Тайваня, и далеко не только Северной Кореи, и прекрасно понимают, что они в одной упряжке и с нами, и с иранцами. И как-то я не уверен, что их это сильно радует», — заявил Сатановский на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».
Ранее «ПС» писала про происходящее в Иране — удары Израиля по военным и промышленным объектам показывают, что мир идет к глобальному конфликту на нескольких фронтах. Про попытку США разжечь очередной кризис — в нашем материале.