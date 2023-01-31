«Обстановка того времени». В чем Берия раскаялся перед расстрелом

Лаврентий Берия сыграл важную роль в истории Советского Союза. Казалось, что после смерти Иосифа Сталина он был на политическом Олимпе: в его подчинении было всесильное министерство внутренних дел, на ключевых местах находились его сторонники, а многие советские граждане считали его одним из главных претендентов на пост руководителя страны.
Однако опыт партийных чисток 1937 года не помог Берии выиграть в опасных политических интригах Кремля. 26 июня 1953 года бывшего народного комиссара внутренних дел СССР арестовала группа военных во главе с маршалом Георгием Жуковым. Организаторами захвата выступили будущий генеральный секретарь Никита Хрущев и председатель совета министров Георгий Маленков, которые справедливо опасались больших амбиций Берии. Страх перед министром был настолько сильным, что перед арестом главные стратегические точки Москвы заняли бойцы Кантемировской и Таманской дивизий.
Однако такие меры предосторожности оказались лишними — задержание провели без лишнего шума. Вместе с Берией были задержаны еще шесть его ближайших помощников. Впоследствии советская пресса окрестила их «бандой», которая изменила Родине в интересах иностранного капитала.
Во время проведения судебного разбирательства по всему СССР проходили митинги, которые требовали высшей меры наказания для «предателя» социалистического отечества. Вместе с этим демонстранты благодарили тех, кто смог вовремя разоблачить государственных преступников. Материалы уголовного дела заняли 39 томов, а пикантной деталью стало то, что Берию уличили в «сожительстве с многочисленными женщинами».
Перед расстрелом Берия получил возможность выступить с последним словом. Он признался в своем моральном разложении и подтвердил любовные похождения, а также сознался в работе на азербайджанских националистов во время Гражданской войны. Однако виновный подчеркнул, что все это не мешало, а во многом даже и способствовало приходу к власти большевиков.
«Я ответственен за перегибы и извращения социалистической законности в 1937-1938 годах. Прошу суд учесть, что корыстных и вражеских целей у меня при этом не было. Причина моих преступлений — обстановка того времени», — добавил Лаврентий Павлович.
В конце своей речи он попросил проявить снисхождение за его былые заслуги перед советской властью. Однако 23 декабря 1953 года приговор о высшей мере наказания был приведен в исполнение.