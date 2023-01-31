«Обстановка того времени». В чем Берия раскаялся перед расстрелом

Перед расстрелом Берия получил возможность выступить с последним словом. Он признался в своем моральном разложении и подтвердил любовные похождения, а также сознался в работе на азербайджанских националистов во время Гражданской войны. Однако виновный подчеркнул, что все это не мешало, а во многом даже и способствовало приходу к власти большевиков.