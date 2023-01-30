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Более миллиона преступлений раскрыли правоохранители в РФ за 2022 год

Происшествия
Более миллиона преступлений раскрыли правоохранители в РФ за 2022 год

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли более миллиона преступлений в прошлом году. При этом 80% от данного количества расследовали сотрудники МВД РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

«Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств», — сказано в сообщении.

Помимо этого, по сравнению с позапрошлым годом снизилось число зарегистрированных преступлений. Стражи порядка продолжают реализацию мер по контролю над оперативной обстановкой.

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