Более миллиона преступлений раскрыли правоохранители в РФ за 2022 год

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли более миллиона преступлений в прошлом году. При этом 80% от данного количества расследовали сотрудники МВД РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.
«Повысилась раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, мошенничеств», — сказано в сообщении.
Помимо этого, по сравнению с позапрошлым годом снизилось число зарегистрированных преступлений. Стражи порядка продолжают реализацию мер по контролю над оперативной обстановкой.