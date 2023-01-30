«На территории Часова Яра не нахожусь»: Пригожин не подтвердил слухи о бойцах ВСУ с нашивками ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил, почему солдаты ВСУ могут переодеваться в форму ЧВК «Вагнер» в Часовом Яре. Предприниматель отметил, что не может подтвердить слухи, потому что не находится в этом городе.
В Сети появилась информация, что переодетые в форму ЧВК «Вагнер» украинские солдаты передвигаются по городу с целью найти пророссийски настроенное население. Издание РИА URA попросило Пригожина прокомментировать эти слухи и рассказать, есть ли у «музыкантов» особые знаки отличия.
«К сожалению, на территории Часова Яра я не нахожусь. И поэтому не могу ни опровергнуть, ни подтвердить, ходят ли там украинские солдаты с нашивками ЧВК "Вагнер"» — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Если так и есть, то на это может быть две причины. Одна из них — кошмарить мирное население под видом ЧВК «Вагнер», чтобы побудить народ к сопротивлению. Бизнесмен отметил, что такая работа часто проводится на войне. Вторая — они являются скрытыми фанатами «музыкантов», что Пригожин считает похвальным. Он не знает, происходило ли подобное ранее. По поводу знаков отличия — это военная тайна, ответил предприниматель.
Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» обнаружили в Бахмуте тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями рук. Пригожин объяснил, что противник не смог забрать тела из-за активных боевых действий, поэтому попытался скрыть личности, но сотрудники «оркестра» нашли электронные устройства, которые доказывают причастность убитых к наемничеству.