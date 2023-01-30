«На территории Часова Яра не нахожусь»: Пригожин не подтвердил слухи о бойцах ВСУ с нашивками ЧВК «Вагнер»

Если так и есть, то на это может быть две причины. Одна из них — кошмарить мирное население под видом ЧВК «Вагнер», чтобы побудить народ к сопротивлению. Бизнесмен отметил, что такая работа часто проводится на войне. Вторая — они являются скрытыми фанатами «музыкантов», что Пригожин считает похвальным. Он не знает, происходило ли подобное ранее. По поводу знаков отличия — это военная тайна, ответил предприниматель.