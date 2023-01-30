AP: дизельное топливо в Европе подорожает после введения эмбарго на нефтепродукты РФ

Впрочем, невозможно просчитать до конца, как именно сработают ограничения: неизвестно, будет ли установлен лимит и откажется ли Россия от поставок в ответ на санкции. При этом, если российский экспорт будет ограничен, это вызовет проблемы на всем мировом рынке, признался Хеди Грати, руководитель отдела исследований в области топлива и переработки в Европе в S&P Global Commodity Insights.