AP: дизельное топливо в Европе подорожает после введения эмбарго на нефтепродукты РФ

Предпринятые Евросоюзом ограничения в виде эмбарго на нефтепродукты из России, которое вступит в силу с 5 февраля, могут не только привести к повышению тарифов на дизельное топливо по всей Европе, но и подкосить мировую экономику, пишет The Associated Press (AP).
Запрет импорта дизельного топлива и других продуктов, изготовленных из сырой нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах, станет следующим шагом к разрыву энергетических отношений Брюсселя с Москвой. При этом желание европейцев перестать «пополнять военную казну» РФ предполагает серьезные риски.
Дело в том, что, с момента начала СВО цены на нефтепродукты значительно подскочили и сейчас могут взлететь еще выше, а ведь они имеют ключевое значение для мировой экономики: большинство потребительских товаров перевозятся транспортом, который не может работать без горючего.
Это же касается сельскохозяйственного и промышленного оборудования, а также городских автобусов. Несмотря на то, что в стоимость практически любых товаров заложены топливные издержки, это лишь поспособствует инфляции, лишая людей покупательской способности.
В течение прошлого года ценник на заправках колебался между 1,66 евро и 2,14 евро за литр, что специалисты называют «гигантским ростом». К примеру, автобусной и туристической компании Rast Reisen с трудом получается покрывать расходы — организация не может на свое усмотрение поднимать тарифы на проезд в общественном транспорте, потому как 15 из 25 автобусов являются муниципальными.
Дизельное топливо, как и сырая нефть, продается по всему миру, и Европа может найти новые источники (например, США, Индия или страны Ближнего Востока), однако роста цен в ЕС избежать не получится. Скачок, даже краткосрочный, стоит ожидать, отмечают авторы AP.
Среди причин обозреватели обращают внимание на судоходный фактор: путь в Европу из США, Ближнего Востока или Индии будет более длительным, чем из российских портов Балтийского моря. Ситуация также может осложниться, если страны G7 введут ценовой потолок на дизель, как ранее было сделано в отношении нефти РФ.
Впрочем, невозможно просчитать до конца, как именно сработают ограничения: неизвестно, будет ли установлен лимит и откажется ли Россия от поставок в ответ на санкции. При этом, если российский экспорт будет ограничен, это вызовет проблемы на всем мировом рынке, признался Хеди Грати, руководитель отдела исследований в области топлива и переработки в Европе в S&P Global Commodity Insights.
«Европа будет конкурировать с другими крупными импортерами, и это вызовет повышенное давление на ценообразование», — объяснил он.
Тем временем энергетические рынки «смотрят» в сторону Китая и ждут, когда вторая по величине экономика мира восстановится после пандемии COVID-19. Дело в том, что из-за низкого спроса на топливо внутри страны правительство разрешило увеличить продажи на внешнем рынке, но если туристический поток в КНР возрастет, то без переплаты нефтепродукты купить уже не получится.
Ранее эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев описал будущее Европы без российского топлива — подробнее в материале «Политики Сегодня».