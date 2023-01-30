«Уже давно не выезжаю». Депутатов ГД заставили отчитываться о поездках за рубеж

В декабре некоторые депутаты из региональных парламентов «отличились» неуместным отдыхом на заграничных курортах: так, хакасского депутата от КПРФ Александра Семенова лишили мандата после того, как он уехал в Таиланд с намерением получить там гражданство, а депутат Курской областной Думы Максим Васильев попал в скандал после задорных зимних каникул в Мексике.