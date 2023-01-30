«Уже давно не выезжаю». Депутатов ГД заставили отчитываться о поездках за рубеж

Депутаты Госдумы будут уведомлять специальную комиссию обо всех своих поездках за рубеж: мера нужна, чтобы парламентарии не посещали «острова в теплых океанах» во время СВО, а ездили в российские регионы, включая новые. Об этом заявил депутат Сергей Миронов.
Глава фракции «СР – За правду» считает, что депутаты не должны посещать зарубежье в непростое для страны время, а обязаны находиться «вместе с народом».
«Я уже давно никуда не выезжаю за пределы России, как и мои коллеги по фракции. Мы уже давно осознали, что в нынешнее время отдыхать за границей абсолютно непозволительно», – подчеркнул Миронов в Telegram.
В декабре некоторые депутаты из региональных парламентов «отличились» неуместным отдыхом на заграничных курортах: так, хакасского депутата от КПРФ Александра Семенова лишили мандата после того, как он уехал в Таиланд с намерением получить там гражданство, а депутат Курской областной Думы Максим Васильев попал в скандал после задорных зимних каникул в Мексике.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что парламентариям негоже «греть булки» за рубежом, назвав такие выходки «верхом цинизма и бесчеловечности». Провинившихся депутатов он упрекнул в отсутствии «Родины, флага, чести, достоинства и мозгов».
Впрочем, проблемы возникают не только с поведением парламентариев и иностранными курортами. Так, секретарь Кавказского отделения «ЕР» Виталий Очкаласов возмутил общественность отдыхом «класса люкс», вылетев с семьей на Красную поляну на двух частных вертолетах.
Ранее фракция «СР – За правду» одобрила законопроект, по которому вся собственность на территории РФ, зарегистрированная в оффшорах, передается под управление государства. По словам экономиста и депутата ГД Михаила Делягина, инициативу заблокирует «Единая Россия». Подробнее – в нашей статье.