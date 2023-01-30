Правительство выделит 2 млрд рублей на восстановление рек и озер в 2023 году

Власти РФ направят на мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» порядка 2 млрд руб. Об этом рассказали в пресс-службе Федерального агентства водных ресурсов.
Как пишет еженедельный журнал «Профиль», в текущем году в 55 субъектах РФ хотят провести 100 мероприятий в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Так, к концу этого года намерены реабилитировать до 68 км русел рек, улучшить экологическое состояние территории проживания для более чем 800 тысяч граждан. Работы коснутся таких географических объектов, как река Сунжа в Ингушетии, река Сура в Чувашии, озера Галическое и Святое в Костромской области, отметили в Росводресурсах.
За 2022 год состоялось 86 мероприятий в 48 регионах России, в частности в Подмосковье и в Тверской и Калининградской областях. Намеченные плановые показатели были значительно перевыполнены, сообщил глава ведомства Дмитрий Кириллов.